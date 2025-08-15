Главният изпълнителен директор на Valentino напуска поста

Якопо Вентурини напуска поста на главен изпълнителен директор на Valentino, който заема от 2020 г., тъй като е "решил да си вземе почивка по лични причини". Това съобщиха италиански медии, потвърждавайки ширещите се от юни слухове. Решението е взето по взаимно съгласие между мениджъра и римската модна къща, контролирана от катарския фонд Mayhoola for investments, и вече е в сила, като компанията обяви, че наследникът му ще бъде обявен своевременно.

Повече за управлението на Вентурини

По време на четиригодишния си мандат като главен изпълнителен директор Вентурини преведе марката през сложен исторически период за сектора на модата и лукса, като се справи с пандемията и последствията от нея, регистрирайки добри финансови резултати, за да се изправи пред настоящата фаза на забавяне в сектора, отбелязва "Милано финанца". Освен това по време на мандата му творческото ръководство на модната къща премина от Пиерпаоло Пичоли в ръцете на Алесандро Микеле.

Напускането на Вентурини идва в решаващ момент за компанията и то не само заради сложния период, през който преминава секторът на модата и лукса, но и заради стратегическите промени, които скоро ще засегнат модната къща. От лятото на 2023 г. 30 на сто от капитала на Valentino премина в ръцете на френския гигант Kering за 1,7 милиарда евро, но споразумението предвижда възможност за пълното изкупуване на акциите на компанията до 2028 г.

Новият главен изпълнителен директор на Valentino ще трябва да се справи с намаляващите продажби, които през 2024 г. спаднаха с 2 на сто до 1,31 млрд. евро.

Източник: бТА