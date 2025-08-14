Войната в Украйна:

САЩ планира изграждане на втори център за задържане на имигранти във Флорида

Губернаторът на американския щат Флорида Рон Десантис обяви днес планове за изграждане на втори център за задържане на имигранти, въпреки временното спиране на строителството на друг спорен обект в щата, станал известен като "Алигаторния Алкатрас", предаде ДПА. Новият обект, наречен от Десантис "Депо за депортиране" в негова публикация в социалната мрежа "Екс", първоначално ще бъде с капацитет от 1300 души, като впоследствие ще се разшири до 2000 души.

Губернаторът републиканец е убеден, че центърът, който ще бъде построен в неизползван затвор близо до град Джаксънвил, ще отговори на нуждите. Имигранти без валидни разрешения за пребиваване в САЩ ще бъдат отвеждани там и след това депортирани, обясни той.

Миналата седмица федерален съд временно спря по-нататъшните строителни дейности за две седмици в първия център за задържане на имигранти в щата Флорида - "Алигаторния Алкатрас". Американските медии съобщиха, че ще бъде проведено разследване, за да се определи дали работата по разширяването на съоръжението нарушава законите за опазване на околната среда в националния парк "Евърглейдс" в щата, предава БТА.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
