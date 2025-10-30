Джей Ди Ванс: Изпитанията на американския ядрен арсенал са важни за националната ни сигурност

Изпитанията на американския ядрен арсенал са важни за гарантиране на националната сигурност. Това каза днес вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че изказването му идва, след като американският президент Доналд Тръмп разпореди въоръжените сили на САЩ да възобновят ядрените опити след прекъсване от 33 години.

"Важна част от националната сигурност на Съединените щати е да гарантираме, че този ядрен арсенал, който имаме, наистина функционира изправно", каза Ванс пред журналисти пред Белия дом. "За да го кажа по-ясно, знаем, че той функционира изправно, но трябва да извършваме проверки от време на време, и президентът просто иска да е сигурен, че ще правим именно това", добави американският вицепрезидент, цитиран от БТА.

