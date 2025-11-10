Доналд Тръмп е заплашил BBC със съд след скандала с монтираната реч (ВИДЕО)

BBC News съобщи, че телевизията е получила писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той заплшава британската медийна корпорация, че ще я даде на съд заради монтажа на негова реч, касаеща щурма на Капитолия. BBC вече бе обвинена в селективно редактиране на реч на републиканеца, за да изглежда по-ясно, че той е насърчил атаката срещу американския Конгрес на 6 януари 2021 г. Информацията е на бивш външен съветник на корпорацията.

В епизод на "Панорама" по BBC, излъчен седмица преди изборите в САЩ през 2024 г., бяха съединени клипове от реч на Тръмп, произнесена на 6 януари 2021 г. Те подсказваха, че републиканецът е казал на тълпата: "Ще отидем до Капитолия и аз ще бъда там с вас. И ще се борим. Ще се борим с всички сили".

Думите са взети от части от речта му, която общо обхваща времеви диапазон от почти един час. Не е включена частта, в която Тръмп казва, че иска от поддръжниците си „да изразят гласа си мирно и патриотично“.

Генералният директор на BBC Тим Дейви и директорът на новинарския отдел BBC News Дебора Търнес обявиха, че подават оставки на фона на скандала.

BBC с признание за монтажа

От BBC признават, че монтажът на речта на Тръмп е довел до създаването на неуместно внушение и е трябвало да бъде направен по-внимателно.

Говорител казва пред Reuters, цитиран от БТА, че BBC ще се запознае с писмото на Тръмп и ще отговори "своевременно".

Председателят на управителния съвет на BBC Самир Шах междувременно заяви в интервю за BBC News, че "обмисля" как да отговори на писмото на Тръмп. Помолен да коментира дали американският лидер ще заведе дело, Шах отговори: "Все още не знам, но той е човек, който обича да води дела, така че трябва да сме подготвени за всяко възможно развитие".

Официален коментар от Белия дом все още няма.

