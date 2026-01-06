ЕК ще продължи диалога с властите във Венецуела, макар да не признава легитимността им

Европейската комисия заяви днес, че ще продължи диалога с властите във Венецуела, въпреки че ЕС не признава избирането на Николас Мадуро за президент на страната и на Делси Родригес за негов заместник.

Нямаме коментар, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос за полагането на клетва от Родригес като временен държавен глава на Венецуела след залавянето на Мадуро. Властите във Венецуела бяха определени след избори, които не отчетоха волята на хората за демократични промени, добави той.

Бъдещето на Венецуела трябва да се определи на основата на широк диалог за преход към демокрация, включително с участието на законно избраните представители на опозицията, добави говорителят.

ЕК вчера изрази очакване събитията във Венецуела да създадат възможност за демократичен преход, оглавен от венецуелския народ и с участието на Едмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо.