Тръмп не иска избори във Венецуела докато страната не се възстанови. Как тогава иска в Украйна?

06 януари 2026, 10:45 часа 422 прочитания 1 коментар
Венецуела няма да има нови избори през следващите 30 дни, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за NBC News на 5 януари. "Първо трябва да оправим страната. Не можем да имаме избори. Няма начин хората дори да гласуват", каза той. След поискано уточнение дали е възможно да се проведат избори през следващия месец, той добави: "Не, ще отнеме известно време. Трябва да възстановим страната."

На този фон остава неясно защо Тръмп така настоява да се проведат президентски избори в Украйна, която четири години е във война, направените там от руския агресор разрушения са огромни и възстановяването й със сигурност не би било по-лесна задача отколкото във Венецуела, а със сигурност би отнело повече време.

Тръмп също така настоя в интервюто, че САЩ не са във война с Венецуела. "Не, не сме", заяви той като уточни: "Водим война с хора, които продават наркотици".

Изданието посочва още, че в интервюто Тръмп е отбелязъл кои американски държавни служители с експертен опит ще контролират участието на САЩ в държавните дела на Венецуела - Марко Рубио, военният министър Пийт Хегсет, заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър, вицепрезидентът Джей Ди Ванс. На въпрос обаче кой в крайна сметка ще ръководи всичко това, отговорът му е бил: "Аз".

Елена Страхилова
