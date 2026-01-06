Любопитно:

След случай с обявена за мъртва жена: Плащат рекордно обезщетение в САЩ

Предградие на Детройт се съгласи на споразумение от 3,25 милиона долара със семейството на млада жена, която първоначално е обявена за мъртва в дома си, но по-късно си поела въздух и отворила очи, когато чувалът с тялото ѝ в него бил отворен в погребална агенция, съобщава Асошиейтед прес. Парамедиците в Саутфийлд са обвинени в груба небрежност при реакцията си след повикване на 911 за Таймша Бочамп през 2020 г. 20-годишната жена, която имала церебрална парализа, впоследствие била откарана в болница и починала два месеца по-късно.

"Осъзнаваме, че никакво споразумение не може да заличи дълбоката трагедия, която се случи на 23 август 2020 г., нито да облекчи болката на семейството на г-жа Бочамп", се казва в изявление на Саутфийлд. "Този случай включваше изключително трудни обстоятелства в сложния контекст на глобална пандемия." Бочамп имала затруднения с дишането, когато семейството ѝ се обадило на 911. Медицинският екип се опитал да я съживи и се консултирал с лекар, който по телефона я обявил за мъртва, без да отиде до дома ѝ, предава БТА.

По-късно същия ден погребална агенция отворила чувала с тялото и установила, че Бочамп се е опитвала да вдиша. Тя била бързо откарана в болница, но така и не се възстановила. "Тя бе поставена в ситуация, в която никога не е трябвало да бъде", каза днес Стивън Хърбис, адвокат на семейството на Бочамп.

Медицински специалисти заявили, че Бочамп би оцеляла, ако веднага е била откарана в болница от дома си. Саутфийлд се опита да отхвърли делото, позовавайки се на правителствен имунитет, но Апелативният съд на Мичиган през 2024 г. отмени това решение. Шефът на пожарната в Саутфийлд заяви, че ситуацията на Бочамп може би е била случай на "синдром на Лазар" – термин, който се използва за хора, които се съживяват без помощ след неуспешни опити за ресусцитация.

Елин Димитров
