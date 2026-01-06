Китай, Русия, Иран, Северна Корея – всички се страхуват от Тръмп, заяви републиканец-сенатор (ВИДЕО)

"Длъжен съм да кажа – всички врагове на Америка, от Русия до Китай, от Колумбия до Куба, от Северна Корея до Иран – гледат към Белия дом. И съм длъжен да кажа, че всички те се боят от главнокомандващия (Доналд Тръмп). Нито една армия в света не е способна да направи това, което извърши американската армия рано в събота сутринта (3 януари, когато беше направен десант в Каракас и отвлечен венецуелският диктатор Николас Мадуро). Това беше просто невероятно" - думите са на сенатора-републиканец Тед Круз, който говори пред Fox News:

“America’s enemies are now watching the White House with anxiety,” Senator Ted Cruz said



According to him, this applies to all of America’s adversaries — from Russia and China to Colombia, Cuba, North Korea, and Iran.



Cruz claims they are intimidated by the commander-in-chief… pic.twitter.com/tsA0PheFQ0 — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026

Друг сенатор-републиканец в лицето на Линдзи Греъм каза, че "е въпрос на време комунистическата диктатура в Куба" да падне. В продължение на години Куба разчиташе на венецуелския петрол. Евтините доставки бяха въпрос на икономическо оцеляване за Хавана, добави той. И уточни, че кубинските служби са действали във Венецуела все едно са си у дома, навсякъде във венецуелския държавен апарат е имало кубинци и не е имало антиправителствено събитие, на което да не е искано кубинците да се махат. Отделно и венецуелските войници и офицери с по-нисък ранг недоволствали заради кубинците, които работели в техните структури, защото вземали по-високи заплати, добави Греъм.

The Economist вече публикува материал за Венецуела, като в него твърди, че за Китай латиноамериканската държава е била геополитически актив, но не незаменим – възможност Пекин да се меси по-активно в задния двор на САЩ. За Русия явно е същото, макар че през май 2025 година Москва и Каракас подписаха Договор за стратегическо партньорство. Това не доведе руснаците на помощ на Николас Мадуро, заключва изданието - Още: Зачитане на суверенитета на Венецуела - а на Украйна? Китай тръгна по тънкото въже на дипломацията