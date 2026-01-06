Тръмп: Ако не спечелим междинните избори, демократите ще ме импийчнат (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че демократите могат да го импийчмнат, ако републиканците не успеят да спечелят междинните избори за Конгреса. Той направи това изявление по време на речта си пред Камарата на представителите на САЩ. „Вие (републиканците) трябва да спечелите междинните избори, защото ако не го направим, те ще намерят причина да ме импийчнат. Ще бъда отстранен“, каза Тръмп. "Те ще го направят, защото са по-подли. Ние трябваше да импийчнем Байдън за сто различни неща. Те са подли и умни", заяви още американският държавен глава.

Президентът на САЩ добави, че е уверен в победата на републиканците на изборите за Конгрес. Вотът ще се проведе през ноември 2026 г. През декември 2018 г. Камарата на представителите на САЩ гласува за импийчмънт на Тръмп за злоупотреба с власт и възпрепятстване на Конгреса. През януари 2021 г. Камарата на представителите на САЩ обяви втори импийчмънт срещу Тръмп за подбуждане към въстание след щурма на Капитолия.

По-рано републиканският представител Марджъри Тейлър Грийн заяви, че в собствената му партия в Конгреса са осмивали Тръмп, но след това са го подкрепили, когато е спечелил номинацията за Белия дом през 2024 г. Тейлър Грийн отбеляза, че републиканците в момента не са склонни да критикуват Тръмп публично, защото се страхуват да не станат негова мишена. Тя каза, че се страхуват да не прекалят и да получат неблагоприятна публикация за себе си в социалната медийна платформа на президента TruthSocial.

„Гардиън“ припомни, че Тейлър Грийн някога е била лоялен съюзник на Тръмп, но през януари 2025 г. е напуснала Конгреса поради разногласия с президента на САЩ. По-конкретно, американският лидер я е нарекъл „предател“ и я е атакувал онлайн, което, според Грийн, е застрашило живота й.

