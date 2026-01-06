CNN: Идва директна конфронтация САЩ - Русия заради танкер, бягащ от американските санкции

САЩ планират да нанесат директен удар по руския сенчест флот и по-точно по един от корабите му, превозващи петрол, за да бъдат избегнати американски санкции. Става въпрос за Bella 1 – танкер, който вече е прекръстен на Marinera и плава под руски флаг, за да избегне залавяне, предаде CNN.
❗️🇺🇲⚔️🇻🇪🇮🇷🇷🇺 - Do you remember the Bella 1, the sanctioned oil tanker that was heading to Venezuela when the U.S. Coast Guard attempted to intercept and seize it?— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 1, 2026
The vessel has been evading capture ever since, turning away on December 21, 2025, and fleeing into the Atlantic.… pic.twitter.com/SGebL6e20l
Танкерът е сменил знамето, под което плава, след като засега е избягал от американската брегова охрана, докато е плавал първоначално към Венецуела – от там той неведнъж е превозвал венецуелски петрол. В момента корабът се намира в Атлантическия океан, недалеч от Великобритания – това показват данни от Kpler. Американски разузнавателен дрон е излетял именно от Съфолк, Великобритания, и следи Marinera. А във Великобритания са пристигнали и два тежковъоръжени самолета AC-130.
Venezuelan tanker Bella 1 evaded US interception in the Caribbean last month while heading for Venezuelan oil. Now renamed Marinera and registered in Russia (home port Sochi), it seeks Russian protection in the North Atlantic. Amid winter conditions, US special operations… pic.twitter.com/dmfvbM0ShN— SafetySwipe (@SafetyNotorious) January 4, 2026
Освен че е вдигнал руското знаме, плавателният съд се е появил в руския държавен корабен регистър, а Русия е изпратила официална дипломатическа нота до САЩ да не го преследват, като това е станало миналия месец.
Официално Белият дом не коментира дали наистина възнамерява все пак да залови танкера. Но източници на CNN, а и на CBS, твърдят, че САЩ ще опитат да заловят не само Marinera, а още няколко танкера. Но тези кораби също са успели засега да се измъкнат, при това съвсем наскоро, преди няколко дни.
