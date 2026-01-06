Войната в Украйна:

CNN: Идва директна конфронтация САЩ - Русия заради танкер, бягащ от американските санкции

САЩ планират да нанесат директен удар по руския сенчест флот и по-точно по един от корабите му, превозващи петрол, за да бъдат избегнати американски санкции. Става въпрос за Bella 1 – танкер, който вече е прекръстен на Marinera и плава под руски флаг, за да избегне залавяне, предаде CNN.

Танкерът е сменил знамето, под което плава, след като засега е избягал от американската брегова охрана, докато е плавал първоначално към Венецуела – от там той неведнъж е превозвал венецуелски петрол. В момента корабът се намира в Атлантическия океан, недалеч от Великобритания – това показват данни от Kpler. Американски разузнавателен дрон е излетял именно от Съфолк, Великобритания, и следи Marinera. А във Великобритания са пристигнали и два тежковъоръжени самолета AC-130.

Освен че е вдигнал руското знаме, плавателният съд се е появил в руския държавен корабен регистър, а Русия е изпратила официална дипломатическа нота до САЩ да не го преследват, като това е станало миналия месец.

Официално Белият дом не коментира дали наистина възнамерява все пак да залови танкера. Но източници на CNN, а и на CBS, твърдят, че САЩ ще опитат да заловят не само Marinera, а още няколко танкера. Но тези кораби също са успели засега да се измъкнат, при това съвсем наскоро, преди няколко дни.

