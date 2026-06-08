Фухимори води на изборите в Перу

Консервативният кандидат за президент на Перу Кейко Фухимори има малка преднина пред левия си съперник Роберто Санчес на балотажа в неделя, според екзит пол, съобщава "Ройтерс". Екзит пол на Ipsos показа, че Фухимори получава 50,7% от гласовете в сравнение с 49,3% за Санчес. Проучванията преди изборите показаха, че двамата кандидати са статистически наравно. Фиаско с доставката на бюлетини: Изборите в Перу се проточват втори ден

Припомняме, че перуанците избираха между Фухимори, дъщеря на твърдолинейния бивш президент Алберто Фухимори, и левия конгресмен Санчес, който подобно на бившия президент Педро Кастийо, има силна подкрепа в селските райони.

Пазарите бяха разтърсени от перспективата за победа на Санчес, което би противодействало на неотдавнашното изместване надясно в Латинска Америка.

Кой какви президенти си избра?

Чили, Аржентина, Коста Рика и Еквадор избраха десни президенти на последните си избори, а Боливия сложи край на две десетилетия социалистическо управление в президентската си надпревара миналата година.

Перуанските избиратели заявиха пред социологическите агенции, че са изключително обезпокоени от престъпността. Процентът на убийствата и изнудването се е увеличил рязко, което е довело до широко разпространени протести и отстраняването на бившия президент Дина Болуарте.

Фухимори, която преди това се опитваше да се дистанцира от авторитарната и строга политика на баща си срещу престъпността, спечели първия тур на гласуване през април, като се опираше на неговото наследство. Тя сравни борбата му срещу левите маоистки бунтовници с настоящата борба на страната с организираната престъпност. Бащата на Фухимори по-късно беше осъден на затвор за нарушения на човешките права и почина през 2024 г.

За четвърти път Фухимори участва на президентски балотаж. Тя загуби надпреварата през 2021 г. с около 45 000 гласа, или малко над 0,2%, от Кастийо.

Наблюдателите на изборите и избирателната комисия ONPE в Перу заявиха, че гласуването протича нормално. Гласуването на първия тур през април беше помрачено от забавяния, които доведоха до допълнителен ден за гласуване и забавяне на резултатите.

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