Генералният директор на BBC подаде оставка след скандала с Тръмп

Генералният директор на британската медийна корпорация BBC Тим Дейви и директорът на новинарския отдел BBC News Дебора Търнес подават оставки на фона на скандала, който се развихри около редактираната реч на президента Доналд Тръмп в предаването "Панорама" на BBC.

"BBC не е перфектна и ние винаги трябва да бъдем открити, прозрачни и отговорни. Макар че това не е единствената причина, настоящите противоречия около BBC News разбираемо повлияха на решението ми. Като цяло BBC работи добре, но бяха допуснати някои грешки и като генерален директор трябва да поема крайната отговорност", посочва Дейви в писмото си.

Преди дни Кеми Баденок, лидер на британската опозиционна Консервативна партия, заяви, че "в BBC трябва да падат глави" след съобщения, че предаването "Панорама" е показало некоректно монтирана речта на американския президент Доналд Тръмп в деня, когато преди четири години негови поддръжници щурмуваха Капитолийския хълм и нахлуха в Конгреса.

По-рано "Телеграф" съобщи, че е видял вътрешна бележка, от която става ясно, че в предаването са били монтирани две различни части от речта на Тръмп, създавайки впечатлението, че той директно е призовавал за бунтове в Капитолия през януари 2021 г.

Баденок заяви пред GB News, че това е "абсолютно шокиращо", добавяйки, че генералният директор на BBC Тим Дейви трябва "да разбере кой е разпространил дезинформацията и да го уволни".

