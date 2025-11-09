Войната в Украйна:

Генералният директор на BBC подаде оставка след скандала с Тръмп

09 ноември 2025, 20:52 часа 509 прочитания 0 коментара
Генералният директор на BBC подаде оставка след скандала с Тръмп

Генералният директор на британската медийна корпорация BBC Тим Дейви и директорът на новинарския отдел BBC News Дебора Търнес подават оставки на фона на скандала, който се развихри около редактираната реч на президента Доналд Тръмп в предаването "Панорама" на BBC.

"BBC не е перфектна и ние винаги трябва да бъдем открити, прозрачни и отговорни. Макар че това не е единствената причина, настоящите противоречия около BBC News разбираемо повлияха на решението ми. Като цяло BBC работи добре, но бяха допуснати някои грешки и като генерален директор трябва да поема крайната отговорност", посочва Дейви в писмото си.

Преди дни Кеми Баденок, лидер на британската опозиционна Консервативна партия, заяви, че "в BBC трябва да падат глави" след съобщения, че предаването "Панорама" е показало некоректно монтирана речта на американския президент Доналд Тръмп в деня, когато преди четири години негови поддръжници щурмуваха Капитолийския хълм и нахлуха в Конгреса.

Още: Голям скандал с BBC: Редактира умишлено реч на Тръмп за щурма на Капитолия (ВИДЕО)

По-рано "Телеграф" съобщи, че е видял вътрешна бележка, от която става ясно, че в предаването са били монтирани две различни части от речта на Тръмп, създавайки впечатлението, че той директно е призовавал за бунтове в Капитолия през януари 2021 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Баденок заяви пред GB News, че това е "абсолютно шокиращо", добавяйки, че генералният директор на BBC Тим Дейви трябва "да разбере кой е разпространил дезинформацията и да го уволни".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ BBC Капитолия Би Би Си
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес