САЩ удариха наркокатер в Тихия океан (ВИДЕО)

06 май 2026, 8:07 часа 298 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американските въоръжени сили нанесоха удар по катер, който според данни на американското разузнаване е превозвал наркотици в източната част на Тихия океан. Това съобщи Южното командване на въоръжените сили на САЩ (SOUTHCOM), цитирано от АП. Още: Отвлякоха петролен танкер край Йемен, подозренията са отново върху хутите

Операция "Южно копие"

"Оперативната група "Южно копие" нанесе удар по кораб, който се експлоатира от терористична организация.

Според разузнавателните данни той се е движел по известен маршрут за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан. По време на операцията трима наркотерористи бяха убити", се казва в съобщението.

От септември миналата година САЩ нанесоха 56 удара по предполагаеми кораби на наркотрафиканти в Карибско море и в източната част на Тихия океан, на които, според американското разузнаване, са се превозвани наркотици. В резултат на ударите бяха убити 188 души.

Доналд Тръмп САЩ Танкер военен кораб
Антон Иванов Редактор
