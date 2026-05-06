САЩ удариха наркокатер в Тихия океан (ВИДЕО)

Американските въоръжени сили нанесоха удар по катер, който според данни на американското разузнаване е превозвал наркотици в източната част на Тихия океан. Това съобщи Южното командване на въоръжените сили на САЩ (SOUTHCOM), цитирано от АП. Още: Отвлякоха петролен танкер край Йемен, подозренията са отново върху хутите

Операция "Южно копие"

On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG — U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026

"Оперативната група "Южно копие" нанесе удар по кораб, който се експлоатира от терористична организация.

Според разузнавателните данни той се е движел по известен маршрут за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан. По време на операцията трима наркотерористи бяха убити", се казва в съобщението.

От септември миналата година САЩ нанесоха 56 удара по предполагаеми кораби на наркотрафиканти в Карибско море и в източната част на Тихия океан, на които, според американското разузнаване, са се превозвани наркотици. В резултат на ударите бяха убити 188 души.

