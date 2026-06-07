Войната в Украйна:

"Или си корумпирана, или си глупава": Тръмп пак избухна срещу журналист (ВИДЕО)

07 юни 2026, 19:19 часа 673 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Или си корумпирана, или си глупава": Тръмп пак избухна срещу журналист (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп пак се нахвърли върху журналист - този път Кристен Уелкър от NBC News стана жертва на гнева на милиардера, който постоянно показва, че възпитанието и уважението не са му силната страна. Тръмп направи поредна сцена, след като Уелкър му напомни, че той така и не представи солидни доказателства, че през 2020 година президентските избори в САЩ са му били "откраднати" - това изкара извън нерви американският президент и той прекрати интервюто с Уелкър.

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Всичко тръгна от спор дали било нормално в Калифорния да има избори и 5 дни по-късно да не е ясно кой е спечелил - става въпрос пак за гласуването по пощата. "Или си корумпирана, или си глупава... Ти си корумпирана, "Meet the Press" е корумпиран, както и ABC, CBS и CNN", избухна Тръмп, който го каза два пъти:

Преди това Тръмп се сблъска с доста неудобни въпроси - например как е обещавал в кампанията си за втори мандат, че няма да има нови войни. Не било вярно - иначе защо бил изградил най-силната армия в света, по неговите думи:

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Именно заради войната в Иран нещата вървят зле и в САЩ - Уелкър каза, че 70% от американските фермери не могат да си позволят торове точно защото Ормузкият проток е блокиран. "Фермерите я карат много добре, всичките ме подкрепят", отговори Тръмп - Още: Тръмп се отърва от най-сериозното дело за негова изборна измама

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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