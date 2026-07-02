Истинско чудо: Осем дни след труса спасиха мъж, оцелял под отломките във Венецуела (ВИДЕО)

Спасителни екипи от седем държави спасиха мъж, оцелял след двете земетресения, разтърсили Венецуела преди осем дни. В събота спасителните служби откриха охранителя Ернан Алберто под руините на многоетажен паркинг в Катия ла Мар, северно от столицата Каракас, но едва през последните часове успяха да установят визуален контакт с него.

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Въпреки че беше затрупан под деветметров слой от крайно нестабилни отломки, спасителите съобщават, че Ернан, който е на възраст между 40 и 50 години, е в добро настроение и ги е окуражавал по време на цялото си спасяване. Съпругата му определя оцеляването като „чудо“. До момента е потвърдена смъртта на близо 2300 души при земетресенията, ударили Венецуела на 24 юни, а десетки хиляди все още са в неизвестност.

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Около 350 спасители работеха денонощно, за да извадят Ернан, откакто той беше открит преди повече от 100 часа. Екипи от Венецуела, Чили, Коста Рика, Ел Салвадор, Мексико, Португалия и САЩ бяха на място и се опитваха да го освободят. Части от изградените за достъп до него тунели са се срутили на няколко пъти, което подчертава опасностите, на които са били изложени както спасителите, така и самият Ернан.

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На кадри, заснети от малка камера, вкарана сред отломките, където Ернан беше затиснат, се чува как чилийски пожарникар го моли да обърне глава към камерата. Едното му око е зачервено и той носи предпазна маска, която спасителите по-рано са му подали през отвор, за да го предпазят от праха, вдигащ се при усилията им да го освободят. Пожарникарят също така го моли да си сложи предпазни очила, за да защити очите си, докато спасителите продължават да разчистват отломките около него.

🇻🇪 Man rescued eight days after Venezuela quakes



An international rescue team have pulled a survivor of Venezuela's twin earthquakes from the rubble, after surviving eight days underground. Hernan Gil, a 43-year-old security guard, had been buried in the booth of the seven-story… pic.twitter.com/daK4lPGu2Q — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2026