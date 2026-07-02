САЩ обвиниха Мачадо, че използва бедствието във Венецуела за лични цели

Високопоставени служители в администрацията на президента Доналд Тръмп остро критикуват венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо заради опитите ѝ да се завърне във Венецуела след опустошителното земетресение миналата седмица. Според тях действията ѝ отклоняват вниманието от хуманитарната помощ, организирана със съдействието на САЩ.
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"Това е чиста политическа спекулация и е гротескно", заяви един от високопоставените служители в администрацията. Друг добави: "Тя иска да се снима как раздава нашата помощ. Става въпрос само за нейните лични интереси".
Служителите споделят, че Мачадо многократно е настоявала пред държавния секретар Марко Рубио и други висши американски представители да съдействат за завръщането ѝ и е искала да участва в разпределението на помощите, но администрацията на САЩ е отхвърлила тези искания.
Опитите на Мачадо да стигне до Венецуела първо от Кюрасао, а след това и от Панама, се оказаха неуспешни, което, по думите на представителите на властта, е създало излишни дипломатически усложнения.
Senior Trump administration officials are sharply criticizing Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado over her efforts to return to Venezuela following last week's devastating earthquake, calling the moves a distraction from U.S.-backed relief efforts.— Clash Report (@clashreport) July 1, 2026
"It's political… pic.twitter.com/vc3cNfgHcj