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САЩ обвиниха Мачадо, че използва бедствието във Венецуела за лични цели

02 юли 2026, 7:07 часа 630 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
САЩ обвиниха Мачадо, че използва бедствието във Венецуела за лични цели

Високопоставени служители в администрацията на президента Доналд Тръмп остро критикуват венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо заради опитите ѝ да се завърне във Венецуела след опустошителното земетресение миналата седмица. Според тях действията ѝ отклоняват вниманието от хуманитарната помощ, организирана със съдействието на САЩ.

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"Това е чиста политическа спекулация и е гротескно", заяви един от високопоставените служители в администрацията. Друг добави: "Тя иска да се снима как раздава нашата помощ. Става въпрос само за нейните лични интереси".

Служителите споделят, че Мачадо многократно е настоявала пред държавния секретар Марко Рубио и други висши американски представители да съдействат за завръщането ѝ и е искала да участва в разпределението на помощите, но администрацията на САЩ е отхвърлила тези искания.

Опитите на Мачадо да стигне до Венецуела първо от Кюрасао, а след това и от Панама, се оказаха неуспешни, което, по думите на представителите на властта, е създало излишни дипломатически усложнения.

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Доналд Тръмп Венецуела Земетресение Мария Корина Мачадо
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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