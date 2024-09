Известен американски продуцент е обвинен в укриване на доходи

Срещу филмовия продуцент Найджъл Синклер и австралийски счетоводител са повдигнати обвинения за предполагаема схема за укриване на доходи и активи, съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ.

Синклер и счетоводителят Стюарт са обвинени в заговор за измама, за което се предвижда максимална присъда от пет години затвор. Синклер е обвинен и в подаване на неверни данъчни декларации и възпрепятстване на правосъдието.

Подробности за обвинението

76-годишният Синклер, чиито продуцентски проекти включват филма за Формула 1 от 2013 г. "Rush" и "Snitch" с Дуейн Джонсън - Скалата, беше обвинен от федерално голямо жури заедно с Антъни Стюарт, счетоводител в Австралия. Според обвинителния акт Синклер, който е с двойно гражданство на САЩ и Великобритания, е бил съсобственик през 2000 г. на филмова продуцентска компания, наречена Intermedia.

Снимка: Getty Images

В обвинението се казва, че половината от акциите на Синклер в Intermedia са били притежавани от малтийски субект, а когато компанията е била регистрирана на чуждестранна фондова борса, те са били продадени за приблизително 25 млн. долара. "Синклер и Стюарт след това са се сговорили с други лица да укрият тези приходи, като ги внесат в номинални банкови сметки в Швейцария", заяви Министерството на правосъдието.

"Твърди се, че през годините Синклер е използвал тези приходи, за да лети с частни самолети, да закупи китара на стойност 800 000 долара, собственост на известен рок музикант, да финансира следващата си продуцентска компания и да си построи ваканционна къща с площ 8000 квадратни метра в района на Джаксън Хоул в Уайоминг", се казва още в съобщението, цитирано от БГНЕС.

Според IMDb продуцентските постижения на Синклер с неговата компания White Horse Pictures включват документалния филм от 2016 г. "The Beatles: Eight Days a Week -- The Touring Years" и "Pavarotti" през 2019 г. Той е и копродуцент на спечелилия "Грами" документален филм "No Direction Home: Bob Dylan", режисиран от Мартин Скорсезе.