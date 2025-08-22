Войната в Украйна:

Тръмп: Може да поканя Путин на Световното по футбол (ВИДЕА)

22 август 2025, 20:57 часа 203 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп обяви от Овалния кабинет преди минути, че може да покани руския лидер Владимир Путин на Световното първенство по футбол през 2026 г. "в зависимост от това как ще се развият нещата". Малко преди това Тръмп обяви жребия за Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе на 5 декември в Центъра за сценични изкуства "Кенеди" във Вашингтон.

Докато обявяваше, че Путин може да му бъде гост на първенството, Тръмп показа и своя снимка с Путин от посещението му преди няколко дни в Аляска. 

Също така президентът на САЩ коментира и, че съдбата на преговорите за Украйна ще стане ясна през следващите две седмици. Русия почна да протака: Преди среща Путин-Зеленски имало да се решават още неща

Междувременно репортер запита Тръмп за ударения от руснаците американски завод вчера в Закарпатска област на Украйна - отговорът на Тръмп: "Казах на Путин, че не съм доволен от това."

Интересна подробност бе и това, че американският президент бе избрал да се появи с шапка, на която се виждаше надписът "Тръмп беше прав за всичко."

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин
