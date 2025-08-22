Тръмп: Може да поканя Путин на Световното по футбол (ВИДЕА)

Американският президент Доналд Тръмп обяви от Овалния кабинет преди минути, че може да покани руския лидер Владимир Путин на Световното първенство по футбол през 2026 г. "в зависимост от това как ще се развият нещата". Малко преди това Тръмп обяви жребия за Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе на 5 декември в Центъра за сценични изкуства "Кенеди" във Вашингтон.

Докато обявяваше, че Путин може да му бъде гост на първенството, Тръмп показа и своя снимка с Путин от посещението му преди няколко дни в Аляска.

Trump shows his photo with Putin. Trump says Putin may be coming for the 2026 World Cup. pic.twitter.com/Or5P0UAEjt — Clash Report (@clashreport) August 22, 2025

Също така президентът на САЩ коментира и, че съдбата на преговорите за Украйна ще стане ясна през следващите две седмици. Русия почна да протака: Преди среща Путин-Зеленски имало да се решават още неща

Междувременно репортер запита Тръмп за ударения от руснаците американски завод вчера в Закарпатска област на Украйна - отговорът на Тръмп: "Казах на Путин, че не съм доволен от това."

Reporter: Have you talked to Putin about the US factory in Ukraine attacked by Russia?



Trump: I told him that I am not happy about it. pic.twitter.com/TR4ZVegIZH — Clash Report (@clashreport) August 22, 2025

Интересна подробност бе и това, че американският президент бе избрал да се появи с шапка, на която се виждаше надписът "Тръмп беше прав за всичко."