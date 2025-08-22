Фамозен обрат: Републиканските гласоподаватели в САЩ вече искат военна помощ за Украйна

Обрат с цели 21 процентни пункта в нагласата на републиканските гласоподаватели в САЩ за изпращането на военна помощ за Украйна отчете мозъчният тръст Чикагски съвет по глобални въпроси. Проучване, проведено между 18 и 30 юли 2025 г., показва, че подкрепата на американската общественост е нараснала неимоверно от март насам, особено сред привържениците на Републиканската партия. Тези промени в мнението им може да отразяват промяната в политиката и реториката на президента Доналд Тръмп напоследък, както и нарастващото му недоволство от това, че диктаторът Владимир Путин "го манипулира", анализират авторите на изследването.

Цели 51% от републиканските гласоподаватели вече искат оръжие от САЩ за Украйна

Проучването бе публикувано в навечерието на срещата на Тръмп с Путин в Аляска на 15 август.

Като цяло, то показва, че шестима от всеки десет граждани продължават да подкрепят изпращането на оръжие и военни доставки от САЩ до Киев (62% спрямо 52% през март) и предоставянето на икономическа помощ на Украйна (61% спрямо 55% през март).

Снимка: Getty Images

Най-съществените промени са сред републиканците: +9 процентни пункта за икономическата помощ и +21 за военна помощ в сравнение с резултатите от предишното проучване. Всъщност 51% от републиканците сега подкрепят предоставянето на военна помощ на Украйна. През март процентният пункт е бил 30 на сто.

Сред независимите гласоподаватели също има осезаеми промени - +7 пункта за икономическата помощ за Украйна и +10 за военната.

Голямо мнозинство за по-тежки санкции срещу Русия, Зеленски бие Путин с разлика

Голямо мнозинство от републиканците (74%) и демократите (77%) подкрепят засилването на санкциите срещу Русия.

Шестима от всеки десет американци - 60% - изразяват положително мнение за украинския президент Володимир Зеленски. Само 10% имат положително мнение за Путин, отчита проучването.

