Стара вражда: ФБР влезе в дома на бивш съветник на Тръмп, който не спира да критикува президента

Агенти на ФБР нахлуха в дома на бившия съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп в първия му мандат Джон Болтън. Това се случи на 22 август сутринта американско време в района на Вашингтон. Разследванео е свързано с националната сигурност, разкри The New York Post. Федерални агенти са отишли в дома на Болтън в Бетезда, щата Мериленд, в 7 часа местно време в петък в рамките на разследване, разпоредено от директора на ФБР Каш Пател, каза пред медията представител на администрацията на Тръмп.

Разследващите са били на път да претърсят и офиса му в петък сутринта.

„НИКОЙ не е над закона... ФБР агенти на мисия", написа Пател в загадъчен пост в X малко след началото на обиска.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

Класифицирани данни в книгата на Джон Болтън

Разследването, за което се твърди, че засяга класифицирани документи, е започнало преди години, но администрацията на Джо Байдън го е прекратила "по политически причини", твърди високопоставен американски служител.

Болтън не е бил арестуван и към петък сутринта не е обвинен в никакви престъпления.

Рейдът идва след "години на разследване" на потенциално престъпно разкриване на информация, въпреки че първият съвет за национална сигурност на Тръмп я е оценил като класифицирана, казва източникът на The New York Post.

Снимка: Getty Images/Guliver

Разследването е започнало през 2020 – същата година, в която първото министерство на правосъдието на Тръмп започна наказателно дело за предполагаемото разкриване на държавни тайни от Болтън в книгата му "Стаята, където това се случи".

Разследването започна, след като президентът Тръмп се опита да попречи на публикуването на книгата, защото в нея се съдържаха държавни тайни. Тогава държавният глава заяви, че Болтън е нарушил споразумението за неразкриване на информация, подписано като условие за назначаването му. В крайна сметка Тръмп не успя и книгата беше отпечатана през 2020 г.

В мемоарите си Джон Болтън посочва, че Тръмп е искал военна помощ за Украйна за близо 400 млн. долара да бъде задържана, докато Киев не започне разследване срещу вероятния му съперник за поста тогава, демократа Джо Байдън, съобщиха The New York Times и Associated Press през 2020 г.

Според официалния представител, цитиран сега от The New York Post, ФБР подозира, че прекратяването на разследването срещу Болтън от Министерството на правосъдието на бившия президент Джо Байдън е било политически мотивирано.

Снимка: Getty Images

Болтън е в конфликт с Тръмп

Бившият съветник на Тръмп е в конфликт с някогашния си шеф, откакто напусна първата администрация на републиканеца. Той бе на поста в периода 2018-2019 г. Сега Болтън редовно се появява по новинарските канали, където критикува националната сигурност и външната политика на президента на САЩ.

Акаунтът на Болтън в X публикува съобщение в 7:32 сутринта, в което се критикува подходът на Тръмп към войната на Русия срещу Украйна, докато агенти на ФБР са били в дома му. Не е ясно дали това е било планирано публикуване.

"Русия не е променила целта си: да вкара Украйна в нова Руска империя. Москва е поискала Украйна да отстъпи територии, които вече притежава, и останалата част от Донецк, която не е успяла да завладее. Зеленски никога няма да го направи“, написа той. "Междувременно срещите ще продължат, защото Тръмп иска Нобелова награда за мир, но не виждам тези преговори да постигат някакъв напредък".

Russia has not changed its goal: drag Ukraine into a new Russian Empire. Moscow has demanded that Ukraine cede territory it already holds and the remainder of Donetsk, which it has been unable to conquer. Zelensky will never do so. Meanwhile, meetings will continue because… — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 22, 2025

Ден по-рано Каш Пател разкри, че бившият директор на ФБР Джеймс Коми е разрешил изтичането на класифицирани документи, "докато е заблуждавал Конгреса" - точно преди изборите през 2016 г.