Извънредно положение в Куба заради действията на САЩ

Куба обяви извънредно положение поради действията на Съединените щати, заяви външният министър на страната Бруно Родригес Пария. „Народът на Куба, със солидарността на международната общност, смята, че ситуацията в отношенията с правителството на Съединените щати представлява необичайна и изключителна заплаха, и с настоящото обръщение обявява международно извънредно положение в отговор на тази заплаха“, се казва в изявлението му. Родригес определи политиката на САЩ като антикубинска и неофашистка и заяви, че тя представлява заплаха за националната сигурност и външната политика на всички страни, “както и за оцеляването на човечеството пред лицето на ядрените заплахи и изменението на климата“.

Пария заяви още, че Хавана категорично осъжда опитите на Вашингтон да представи Куба като заплаха и да наложи горивна блокада. Кубинският президент Мигел Диас-Канел от своя страна предупреди, че страната е готова да се защитава.

❗️Cuba has declared a state of emergency due to actions by the United States, the country’s foreign minister said. pic.twitter.com/LQrKdUFd15 — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026

Блокадата на Тръмп

Причината за реакциите на президента и външния министър на Куба е, че вчера, 30 януари, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви извънредно положение с изпълнителна заповед поради заплахата за националната сигурност, породена от Куба.

Документът позволява на САЩ да налагат допълнителни тарифи върху вноса от всяка страна, която пряко или косвено доставя петрол на Куба.

Тръмп определи решението като отговор на “извънредни мерки“, предприети от кубинското правителство, които вредят и заплашват Съединените щати. В документа се посочва, че кубинските власти си сътрудничат с държави и групи, "враждебни към САЩ" - Русия, Китай, Иран, както и Хамас и Хизбула.

Не знам дали ще унищожа Куба

С изпълнителната заповед на Тръмп ще бъдат налагани мита на всички държави, които внасят петрол в Куба. Според Financial Times, Куба има резерви от петрол за само 15-20 дни. Самият Тръмп настоя: "Не мисля, че Куба ще оцелее" и то след изричен въпрос дали се опитва да унищожи Куба, на което той отговори: "Не знам".

Администрацията на Тръмп отдавна предрича предстоящия крах на кубинското правителство и открито търси смяна на управлението, на фона на по-остра реторика след операцията на САЩ във Венецуела и експулсирането на президента Николас Мадуро.

Тръмп твърди, че кубинската икономика е на ръба на колапса, като републиката “няма никакви доходи“, защото парите текат там изключително от Венецуела.

