Какво точно представлява Съветът за мир на Тръмп? (ВИДЕО)

Съветът за мир представлява международна организация със заявената цел да насърчава мироопазването по света. Създаден от президента Доналд Тръмп и ръководен от правителството на Съединените щати.

Съветът е посочен в Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН като орган, натоварен със задачата да наблюдава процесите по мирния план за Газа. Съветът за мир беше предложен през септември 2025 г. и официално беше създаден в кулоарите на 56-ия Световен икономически форум през януари 2026г.

Към края на януари тази година, премиерът в оставка Росен Желязков подписа документ за присъединяване на България към Съвета за мир, което предизвика множество разнопосочни реакции.

Източник: Пресслужба на Белия дом

Преди няколко дни, служебният премиер Андрей Гюров заяви пред Euronews, че решението на България да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп е било "решение на един олигарх” и не отразява политическия консенсус в страната.

По искане на служебния кабинет, Конституционният съд (КС) образува дело за установяване на противоконституционност за решение на парламента, с което той се опитва да задължи Министерския съвет (МС) да внесе проектозакон за ратифицирането на присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Междувременно ръководителят на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън проведе среща в Истанбул с делегация на политическото бюро на Хамас, на която бяха обсъдени продължаващите израелски атаки срещу палестинци и нарушението на примирието в ивицата Газа.

По време на разговорите събеседниците заявиха, че очакват Израел да изпълни незабавно ангажиментите си, свързани с първия етап от Плана за прекратяване на огъня, който предвиждаше връщането на всички израелски заложници, държани от ислямистката групировка „Хамас“ в Газа в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници от затвори в Израел, както и частично изтегляне на израелските сили от ивицата Газа, които запазиха контрол над приблизително половината от територията й.

Вторият етап от своя страна включва постепенното изтегляне на израелските сили от анклава, разоръжаване на "Хамас" и разполагане на международни мироопазващи сили.