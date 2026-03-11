НАСА изпрати 2500 медузи в Космоса и се случи нещо изненадващо

НАСА изстреля близо 2500 млади медузи в космоса през 1990 г. и около 60 000 от тях се върнаха на Земята. Експериментът имаше за цел да разбере как микрогравитацията може да повлияе на хората, родени в космоса, съобщава MediaFax. Според съобщенията, изследването се основава на един прост, но важен въпрос: Ако хората се бяха родили в космоса, как биха реагирали телата им на земната гравитация?

Експериментът с медузи на НАСА: Какво се случи?

Екип от изследователи, ръководен от Дороти Спангенберг, избра медузи по определена причина. Въпреки че изглеждат много различно от хората, медузите имат гравитационна сензорна система, подобна на човешката. Пипалата им помагат точно да определят ориентацията на тялото си – коя посока е нагоре и коя е надолу.

НАСА изпрати близо 2500 полипа (ранният етап от развитието на медузите) на борда на космическата совалка „Колумбия“.

Експериментът даде впечатляващи количествени резултати. Близо 2500 индивида се размножиха и нараснаха до приблизително 60 000 медузи. В условия на микрогравитация те растяха и се развиваха нормално. Проблемите обаче започнаха след завръщането им на Земята.

Учените забелязали, че „космическите“ медузи плуват необичайно. За разлика от контролната група, която останала на Земята, те изпитвали очевидни затруднения при движение. Изследователите открили аномалии в пулсиращите контракции на тялото и заключили, че животните изпитват силно замаяност.

Медузите, отглеждани в условия на микрогравитация, не успяха да се адаптират правилно към условията на Земята. Тяхната система за усещане на гравитацията се разви ненормално.

Какво би могло да означава това за хората, родени в космоса?

Констатациите на изследователите повдигат опасения за бъдещето на космическите пътувания. Ако медузите, отглеждани в условия на микрогравитация, не са в състояние да се адаптират към земната гравитация, тогава подобен проблем би могъл да възникне и за хората, родени в космоса.

Въпросът, който НАСА постави през 1990 г., все още не е получил окончателен отговор. Експеримент с медузи обаче показа, че микрогравитацията значително влияе върху развитието на системата за равновесие.

Припомняме, че учените преди това откриха, че дори тардигради, които са оцелели в космоса, не са могли да оцелеят на Марс. Оказва се, че повърхността на Марс е вредна за тези издръжливи същества.

