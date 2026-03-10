Експеримент на НАСА промени орбитата на астероид около Слънцето

Човечеството може да се изправи пред реална заплаха - астероид, способен да унищожи цял град или дори държава. Осъзнавайки тези рискове, през 2022 г. американската космическа агенция НАСА проведе генерална репетиция за защита на планетата. National Geographic пише за това.

Експериментът на НАСА

Агенцията умишлено изпрати безпилотен космически кораб към сблъсък с безопасен астероид, за да тества възможността за промяна на траекторията му. Резултатите от този експеримент се оказаха по-поразителни от очакваното.

Историческата мисия, наречена „Тест за пренасочване на двоен астероид“ (DART), беше насочена към спътника Диморфос с диаметър 160 метра. Той обикаля около много по-големия Дидимос, който е с диаметър 780 метра. Нито един от обектите не представлява заплаха за Земята.

При планирането на операцията, НАСА заяви, че мисията ще се счита за успешна, ако кинетичният удар на DART промени орбиталния период на Диморфос около Дидимос с поне 73 секунди. Вместо това, малкият космически кораб с размерите на ван, удряйки целта с над 22 500 километра в час, скъси орбитата на астероида с цели 33 минути. Това се дължи на огромната сила на удара и масивното изхвърляне на отломки.

Неочаквани последици за орбитата около Слънцето

Но откритията не спряха дотук. Целенасоченият сблъсък на DART с Диморфос беше толкова силен, че спътникът, докато се отдалечаваше, оказа гравитационно влияние върху своя гигантски спътник. В резултат на това двата астероида се изместиха в различни орбити около Слънцето.

„Като ударихме „луната“ толкова силно, ние също така преместихме малко гигантския обект до нея“, обяснява съавторът на изследването Анди Ривкин, планетарен астроном в Лабораторията по приложна физика на Университета Джонс Хопкинс.

Всъщност това е първият документиран случай в историята, когато човечеството успява изкуствено да промени слънчевата орбита на космическо тяло.

Има ли заплаха за Земята?

Двойните астероиди споделят общ гравитационен център, който е повлиян от по-масивния обект. В този случай Дидимос е 200 пъти по-масивен от своя спътник. Физиката на процеса обаче е доказала, че ако нанесете мощен удар на по-малкия обект, по-големият също ще усети последствията.

Преди мисията учените внимателно изчислили всички рискове. Едно от основните притеснения било дали този експеримент ще насочи системата Дидимос към сблъсък със Земята.

„Ами ако този експеримент постави системата Дидимос на курс на сблъсък със Земята? Това очевидно не е желателно. Затова ние проучваме този въпрос“, казВа Рахил Макадия, изследовател на планетарната защита в Университета на Илинойс.

Симулациите показаха, че няма заплаха. Изследователите също така установиха, че самият Диморфос не е монолитна скала, а така нареченият „струпване на отломки“ - камъни, които едва се държат заедно от слабата гравитация. Ето защо удар с такава скорост е причинил толкова мащабни промени, доказвайки, че планетарната защитна система на Земята е съвсем реална и ефективна.

