"Край на бюджетната парализа": Тръмп подписа закона

13 ноември 2025, 05:57 часа 223 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп подписа закон, с който бе сложен краят на бюджетната парализа в САЩ, предаде Ройтерс. "Правителството ще възобнови нормалната си дейност", обяви Тръмп, преди да обнародва закона. По-рано Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри законопроекта за край на най-дългата пауза в работата на правителството, продължила 43 дни. Председателят на долната камара на американския парламент - републиканецът Майк Джонсън, предаде новия закон за обнародване на съпартиеца си Тръмп.

Правителството отново започна работа

Снимка: Getty images

С 222 на 209 гласа контролираната от Републиканската партия долна камара на американския парламент гласува да се възобнови продоволствената помощ, да се заплати на стотици хиляди държавни слугители и да се съживи системата на въздухоплавателния контрол, в която бе всят хаос, посочва Ройтерс.

В понеделник законопроектът бе одобрен от горната камара на Конгреса - Сената, с 60:40 гласа, което проправи пътя към неговото приемане.

Припомняме, че американският Сенат гласува споразумение, което е първа крачка към преодоляване на бюджетната парализа. Пробивът стана възможен, след като републиканците успяха да привлекат гласовете на няколко демократи. Трябва обаче да бъдат преодолени още редица препятствия, включително вот в Камарата на представителите, преди окончателен пробив, който ще позволи деблокиране на федералните институции и услуги. Сенатът вече се събра за продължаване на дебатите.

Републиканците, които имат мнозинство от 53 на 47 представители в Сената, се нуждаеха от допълнителна подкрепа, за да достигнат задължителния праг от 60 гласа. Осем демократи дадоха гласовете си в замяна на вот през декември за удължаване на здравните субсидии.

„Направихме голяма стъпка, за да защитим здравните грижи за десетки милиони американци в замяна на финансиране до 31 януари. Споразумението възстановява на работа хиляди уволнени федерални служители и осигурява изплащане със задна дата за времето на "шътдауна" на други повече от милион. Предлагат се три двупартийни проекта за финансиране – на селското стопанство и на Агенцията за храни и лекарства, за военно строителство и за ветераните, както и за законодателната власт. Възстановява се истински двупартиен бюджетен процес“, каза Джийн Шахийн, сенатор–демократ от Ню Хемпшър.

Антон Иванов
