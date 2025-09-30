Опасността правителството на САЩ да спре работа е все по-реална

Вашингтон се подготвя за бързо наближаващо възможно спиране на работата на федералното правителство на САЩ, тъй като републиканците и демократите в Конгреса изглежда малко вероятно да постигнат споразумение, което би удължило правителственото финансиране след крайния срок в полунощ местно време, предаде Ройтерс. Очаква се контролираният от републиканците Сенат да гласува по законопроект за временни разходи - гласуване, което веднъж се провали, и няма признаци, че второ гласуване ще донесе успех.

Демократите искат да променят законопроекта за разходи, който трябва да бъде приет, за да удължат здравните осигуровки за милиони американци, чийто срок изтича в края на годината. Републиканците обаче посочват, че трябва да се справят с този въпрос отделно.

Още: Пада ли правителството: Джей Ди Ванс предупреди, че САЩ са на път към бюджетна парализа

Планове за затваряне на федерални офиси

Междувременно федералните агенции издадоха подробни планове за временно затваряне на офисите, извършващи научни изследвания, обслужване на клиенти и други дейности, които не се считат за "съществени", като ще изпратят хиляди държавни служители у дома, ако Конгресът не намери решение преди изтичането на финансирането в полунощ (07.00 часа сутринта в сряда българско време).

Авиокомпаниите предупредиха, че спирането на работата на федералното правителство може да забави полетите, докато Министерството на труда заяви, че няма да може да публикува месечния си доклад за безработицата през септември този петък - внимателно наблюдаван барометър на икономическото здраве на САЩ.

На среща в Белия дом в понеделник демократите се опитаха да вбият клин между президента на САЩ Доналд Тръмп и неговите републикански съюзници в Конгреса, заявявайки, че президентът е проявил интерес към удължаване на данъчни облекчения, които намаляват разходите за здравеопазване за 24 милиона американци.

Още: Тръмп обърка сметките в последния момент: Правителството на САЩ е изправено пред "фалит"

"В ръцете на президента е дали ще избегнем спиране на работата на правителството", каза лидерът на демократите в Сената Чък Шумер след срещата.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че демократите наистина са предложили някои "разумни" идеи на срещата, но каза, че не трябва да заплашват да спрат работата на правителството, за да постигнат целите си.

Всяко споразумение в последния момент ще трябва да бъде одобрено и от контролираната от републиканците Камара на представителите, която няма да се събере на заседанието до сряда, след изтичане на финансирането на правителството.