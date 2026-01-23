Спорт:

Ледена заплаха: Милиони американци в очакване на катастрофална буря

Милиони американци от Ню Мексико до Сверна и Южна Каролина се подготвят за потенциално катастрофална ледена буря, която може да събори дървета и електропроводи и да прекъсне електроснабдяването за дни. Във Вашингтон, Филаделфия, Ню Йорк и Бостън може да падне толкова сняг, че да направи пътуването много трудно или почти невъзможно, сочат прогнозите.

В очакване на стихията

Около 160 милиона души – почти половината от населението на САЩ, са обект на различни наблюдения, предупреждения и други сигнали, свързани със зимната буря, обяви Националната метеорологична служба. Сигнали бяха отправени от Аризона и Монтана на запад до Севарна и Южна Каролина и Мейн на изток.

Бурята, която се очаква да започне днес и да продължи през уикенда, се прогнозира да донесе обилен сняг и всички видове зимни валежи, включително леден дъжд и сняг. 

"Снежната покривка може да достигне 30 сантиметра или повече в големите градове по магистрала I-95 от Вашингтон до Бостън", заявиха синоптиците от метеорологичната служба на Източното крайбрежие, които са все по-уверени, че бурята ще засегне тези големи градове.

Във Вашингтон, окръг Колумбия, "комбинацията от обилен сняг и лед, съчетана с продължителни много ниски температури, представлява уникален и значителен риск за живота и имуществото на практика в целия регион", предупредиха синоптиците.

Виолета Иванова
