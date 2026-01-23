"Ни е топло, ни студено": Проф. Рачев за капризите на времето

Черен лед може да има по усойните и по по-високите места. Той е доста опасен. Но ще става все по-топло. Циклонът Хари, който предизвика всички тези страшни неща у нас като 1 сантиметър сняг, вече го няма. На негово място идва друг циклон – ни е топло, ни е студено. Месец януари си отива с малко по-топло време от обичайното и с валежи. В Европа също е топло, за разлика от САЩ, където нахлува полярен въздух и в неделя ще е много студено. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"Картата на аномалиите показва, че 26 януари - 1 февруари, температурите ще са с 6 градуса над нормалните за този период. Ще е доста топло през седмицата, която предстои, а и първата седмица на февруари", обясни той.

По думите му седмицата ще е динамична - ще се редуват дъжд и слънце.

След поледиците в Русе, професорът обеща затопляне и размръзване.

Времето днес

Днес преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще се разсее, но над Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден. Минималните температури ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, в София – около минус 1 градус.

Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони, а в планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури ще бъдат от около 0 градуса в районите с трайна мъгла до 8 - 10 градуса в Югозападна България, в София – около 9 градуса.