МВнР с предупреждение към българите в САЩ

През следващите дни се очакват обилни снеговалежи, поледици и рязко застудяване в 24 южни и североизточни щати на САЩ. Очаква се голям брой летища да бъдат затворени, което ще доведе до отмяна или съществени закъснения на множество полети. Това съобщава Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт.

ОЩЕ: МВнР с препоръки към пътуващите до Вашингтон

Вероятни са и сериозни затруднения в трафика в градовете и по магистрали и главни пътища, прекъсвания на електроснабдяването и повишен риск от материални щети.

МВнР съветва българските граждани, пребиваващи или планиращи пътувания до засегнатите щати, да се осведомяват за метеорологичната и пътната обстановка и да проверяват статуса на предстоящите полети, включително да предвиждат повече време за летищен трансфер.

"Изключително важно е да бъдат стриктно следвани инструкциите и препоръките на местните власти", посочват от външното ни министерство.

По неофициални данни в САЩ живеят и работят около 300 000 българи, посочват още от МВнР на своя сайт.