Лойд Остин е загрижен за ветераните в САЩ

Той се обръща до всички ветерани и припомня, че преди една година е подписан документ, с който са разширени ползите за ветерани, изложени на токсични вещества.

„Америка е по-силна и по-безопасна благодарение на вашата служба“, казва министърът на отбраната. „Ще останем фокусирани, за да се грижим още по-добре за всички, които са служили или все още го правят“, уверява Остин. ОЩЕ: Принц Хари апелира за подкрепа към ветераните от войната в Афганистан

To all our veterans: America is stronger&safer because of your service. When @POTUS signed the PACT Act 1 year ago, we expanded benefits for toxic-exposed veterans&their survivors. With @SecVetAffairs, we'll stay focused to take even better care of all who served or still do.