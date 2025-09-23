Макрон блокиран на кръстовище в Ню Йорк, полицията го кара да продължи пеша (ВИДЕО)

Невероятна сцена се разигра снощи в Ню Йорк, където колата на френския президент Еманюел Макрон се оказа спряна насред пътното платно заради кортежа на американския президент Доналд Тръмп. Инцидентът е станал вечерта на 22 септември, когато Макрон се е връщал от заседание на Общото събрание на ООН.

Видеоклип, публикуван в Instagram, показва как Макрон излиза от колата си и разговаря с полицай, който изглежда леко смутен от ситуацията и поднася извиненията си. Макрон звъни очевидно на Доналд Тръмп и му казва: "Познайте какво се случи, чакам на улицата, защото всичко е блокирано заради вас".

Следващите кадри показват как Макрон продължава пеша 30 минути през града и се снима с минувачи.

