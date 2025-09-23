Войната в Украйна:

Макрон блокиран на кръстовище в Ню Йорк, полицията го кара да продължи пеша (ВИДЕО)

23 септември 2025, 13:39 часа 317 прочитания 0 коментара
Макрон блокиран на кръстовище в Ню Йорк, полицията го кара да продължи пеша (ВИДЕО)

Невероятна сцена се разигра снощи в Ню Йорк, където колата на френския президент Еманюел Макрон се оказа спряна насред пътното платно заради кортежа на американския президент Доналд Тръмп. Инцидентът е станал вечерта на 22 септември, когато Макрон се е връщал от заседание на Общото събрание на ООН.

Видеоклип, публикуван в Instagram, показва как Макрон излиза от колата си и разговаря с полицай, който изглежда леко смутен от ситуацията и поднася извиненията си. Макрон звъни очевидно на Доналд Тръмп и му казва: "Познайте какво се случи, чакам на улицата, защото всичко е блокирано заради вас".

Следващите кадри показват как Макрон продължава пеша 30 минути през града и се снима с минувачи.

Още: ЕС даде на Тръмп да се разбере - няма да ни изнудваш за митата срещу Китай и Индия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ню Йорк ООН Еманюел Макрон
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес