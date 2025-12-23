Колумбия обяви икономическо извънредно положение

Колумбия обяви 30-дневно икономическо и социално извънредно положение.

Колумбийският президент Густаво Петро предприе този ход, за да позволи на правителството да наложи нови данъци след като Конгресът отхвърли данъчната му реформа за финансиране на бюджета за 2026 г, пише Colombia reporters.

По думите на Петро, първият ляв президент в историята на Колумбия, страната е изправена пред "непосредствена фискална криза", която може да засегне благосъстоянието на населението.

Търсят се 4 млрд. долара

По план правителството трябва да събере допълнителни 4 милиарда долара, за да запълни бюджетния дефицит, който се очаква да надхвърли 7% през 2025 г.

Дупката в бюджета е 4,2 милиарда долара, което е повече от 11% от бюджета за следващата година в размер на 142,2 милиарда долара.

Според финансовия министър Герман Авила, разликата застрашава основното функциониране на властта и не му оставя друг избор, освен да обяви извънредно икономическо положение.

По-рано този месец президентът Петро заяви, че докато администрацията му е на власт "няма да позволи бедните да плащат за дефицита".

Чрез обявяване на извънредна икономическа ситуация властта ще придобие извънредно и временно право да налага данъци чрез указ.

Министърът на вътрешните работи Армандо Бенедети заяви в понеделник, че декларацията за извънредно положение е подписана от всички министри и гарантира, че "тежестта на мярката пада върху онези с по-голям икономически капацитет", т.е. богатите.

Съобщението разтревожи бизнес асоциациите, които се противопоставят бурно на левите реформи на Петро и най-вероятно се очаква да запълнят бюджетната дупка.

Според Брус Макмастър, президент на корпоративната лобистка група ANDI, правителството няма основания да обяви икономическа извънредна ситуация.

Също така, според Макмастър, декларацията вероятно ще бъде обявена за противоконституционна от Конституционния съд, който има последната дума относно всяко обявяване на извънредно положение.