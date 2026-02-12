САЩ може да отмени санкциите върху руския петрол в случай на мирно споразумение между Русия и Украйна. Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент пред Fox News. Телевизията е единствената голяма мейнстрийм медия, която има позитивно отношение към американския президент Доналд Тръмп.

Според Бесент, ако това се случи, то би могло значително да повлияе на световния енергиен пазар и да доведе до спад в цените на петрола.

Сваляне на санкции се възприема отдавна по-сериозни коментари за възможен мир в Украйна като лост Русия да седне на масата на преговори и действително да търси мир. Досега поне обаче Кремъл не дава индикации, че иска нещо по-малко от вече многократно повтаряното - Донбас и Крим международно признати за руски, апетити дори за "Новорусия", което включва Днепропетровска и Одеска област, обезкървена и намалена украинска армия, НАТО да се изтегли дори от Източна Европа и Украйна никога да не членува в Алианса.

