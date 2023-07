Морска видра тероризира калифорнийски сърфисти (ВИДЕО)

Органите за защита на дивата природа в град Санта Круз, на около 90 минути път с кола южно от Сан Франциско, са публикували предупреждение към обществеността за съществото, което според тях е петгодишна женска.

Тя напада сърфисти от седмици, но напоследък мародерството ѝ се е издигнало на ново ниво, предава БГНЕС.

В зашеметяващ видеоклип, публикуван в понеделник в Twitter, видрата се качва на дъската на един сърфист и се държи на нея, докато той се опитва да я разтърси и преобърне, за да я свали. В един момент видрата се нахвърля върху него и накрая започва да хапе дъската. Тя е направо безмилостна.

ОЩЕ: Лакома видра изяде над 100 шарана за 7000 паунда от градинско езеро

Властите са издали бюлетин за всички точки, свързани с нея.

"Поради нарастващия риск за обществената безопасност, екип от CDFW и аквариума в залива Монтерей, обучен в залавянето и работата с морски видри, е изпратен да се опита да я улови и да я върне в дома си", се казва в изявление на Службата за рибата и дивата природа на САЩ.

Заселниците в Америка са ловували морски видри заради кожите им до началото на 20-ти век и броят им е намалял почти до точката на изчезване.

Животните все още са застрашени, но са се преборили и се смята, че във водите на северната част на Тихия океан има около 3 000 индивида.

Срещането на морска видра във водата е рядкост, но не е нечувано за сърфистите, любителите на каяка и ветроходците.

Малките им главички стърчат от водата, докато плуват, понякога с главата надолу, и хората са склонни да ги намират за сладки.

Но тези животни всъщност са агресивни хищници и ухапванията им са опасни.

Въпреки това поведението на тази женска във водите край Санта Круз е необичайно и експертите са озадачени от степента на нейната агресия.

Местните учени я познават. Вестник "Ню Йорк таймс" съобщава, че тази морска видра е родена в плен от майка, която е загубила вродения си страх от хората, след като е била хранена от тях толкова често.

"Изплаших се", разказва пред "Лос Анджелис таймс" Джун Лий, който е бил нападнат от видрата в неделя.

"Опитах се да отплувам, но преди да успея да се отдалеча, тя захапа каишката ми", каза той, описвайки каишката, която сърфистите носят около глезена си, за да се свържат с дъската си. "Така че изпаднах в паника."

OTTER DESTRUCTION: Wildlife officials are warning beachgoers to steer clear of an aggressive sea otter that has been seen going after surfers in Santa Cruz, California. https://t.co/fmScs06xOT pic.twitter.com/Pzs0bJ1Ynw