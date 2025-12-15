Лайфстайл:

Джакпотът надхвърли 1 милиард!

Добра новина за всички, които обичат лотарийните игри. Джакпотът на лотарията "Пауърбол" стигна почти 1,1 милиарда щатски долара, след като при тегленето през уикенда нямаше победител, което е сред най-големите награди в историята на играта, предаде UPI. Следващото теглене е насрочено за понеделник вечер (15.11). Натрупаната сума е шестата по големина досега, съобщиха от "Пауърбол". Най-големият джакпот до този момент - 2,04 милиарда щатски долара, беше спечелен на 7 ноември 2022 г.

Въпреки че при последния тираж нямаше победител, притежателите на билети в седем щата спечелиха поне един милион щатски долара. Тези билети бяха продадени в Калифорния, Флорида, Мичиган, Ню Джърси, Северна Каролина, Пенсилвания и Вирджиния.

Снимка: iStock

Два билета в Мисури и Тексас си разделиха наградата на "Пауърбол" от 1,787 милиарда щатски долара на 6 септември - последният път, когато беше спечелена голямата награда. Оттогава са проведени 42 последователни тегления без печеливши, отбелязва UPI.

Шансът за спечелване на джакпота е 1 на 292,2 милиона, уточняват от лотарията, а билетите са по 2 щатски долара всеки. Лотарията "Пауърбол" се разиграва в 45 щата, столицата Вашингтон, Пуерто Рико и на Американските Вирджински острови, пише БТА.

Яна Баярова
