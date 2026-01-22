Войната в Украйна:

Мъск пита защо европейските политици искат Европа да се самоубие

Известният с острия си език милиардер Илон Мъск зададе въпроса  защо политиците от Европейския съюз толкова настояват Европа да се самоубие. Разбира се, за никой не е изненада, че Мъск зададе въпроса си чрез своята социалната мрежа Х. Публикацията и повдигнатият от Мъск въпрос идват в контекста на Световния икономически форум в Давос, където под патонажа на американския президент Доналд Тръмп и САЩ беше създаден Съвет за мир.

Новият Съвет за мир е замислен като международна платформа за политическа координация и възстановяване на Газа след конфликта, като в него участват ограничен кръг държави от различни региони на света. ОЩЕ: Гърция постъпи по византийски със Съвета за мир на Тръмп

Водещите европейски държави не са в Съветът за мир

Оказва се, че водещите европейски държави като Франция, Германия, Великобритания и скандинавските страни отказаха участие в Съвета на Тръмп. 

Единствените представители на Европейския съюз са българският премиер в оставка и унгарският министър-председател Виктор Орбан.

Нашата съседка Гърция например постъпи по византийски, обявявайки, че ще се съобрази с европейската позиция и ще се въздържи от участие в Съвета на Тръмп, въпреки близките си отношения със САЩ, но отчете като добър знак поканата си за участие. ОЩЕ: Желязков обяви кой му е позволил да вкара България в Съвета на Тръмп. Парламентът ще има думата

