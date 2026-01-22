Гърция постъпи по византийски със Съвета за мир на Тръмп

Гърция изглежда постъпва по византийски със Съвета за мира на американския президент Доналд Тръмп. Страната се въздържа от подкрепа, но се аргументира с примера на Европейския съюз при вземането на решение дали да се присъедини към инициативата, насочена към разрешаване на глобални конфликти. Това стана ясно от думите на външният министър на страната Джордж Герапетритис, предаде гръцкото издание Kathimerini. Той каза, че в момента изглежда, че ЕС „почти повсеместно“ ще заеме позиция да не се присъединява към инициативата на Тръмп. „При условие че тази позиция е единодушна... тогава е очевидно, че Гърция ще действа съответно“, каза той в интервю късно в сряда за телевизия Action 24.

Кое е значимо за Атина?

Същевременно Герапетритис добави, че е „по принцип значимо“, че Гърция е сред „сравнително малък брой“ европейски страни, получили поканата от Тръмп. ОЩЕ: Бурята в Гърция попречи на Мицотакис за Давос

Инициативата на Тръмп

Инициативата на Тръмп първоначално беше свързана с прекратяване на войната в Газа, но по-късно той заяви, че обхватът ѝ ще бъде разширен, за да включва и други конфликти. Критиците изразиха опасения, че тя може да се сблъска с ролята на Организацията на обединените нации. Унгария е единствената страна членка на ЕС, която е приела покана за присъединяване.

Срещата Ердоган - Мицотакис

Герапетритис също така заяви, че засега не е определена дата за очакваната среща следващия месец в Анкара между премиера Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Той каза, че най-вероятно тя ще се проведе през първите две седмици на февруари. ОЩЕ: Тръмп иска да са приятели: Мицотакис и Ердоган обмислят среща