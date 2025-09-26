Войната в Украйна:

Мъск: Понякога казвам толкова глупави неща, че хората ги смятат за дълбоки

26 септември 2025, 16:58 часа 148 прочитания 0 коментара
Милиардерът Илон Мъск е стигнал до прозречение в своята платформа Х, като коментира, че понякога казва толкова дълбоки неща, че хората ги мислят за глупави.

"И понякога казвам толкова глупави неща, че хората ги смятат за дълбоки", коментира още той. 

Всъщност Мъск е известен с острия си език и екстравагадните си идеи, които не се притеснява да изразява в социалните мрежи. ОЩЕ: На погребението на Чарли Кърк: Мъск разговаря с Тръмп (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
САЩ Илон Мъск информация 2025
