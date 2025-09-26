Мъск: Понякога казвам толкова глупави неща, че хората ги смятат за дълбоки

Милиардерът Илон Мъск е стигнал до прозречение в своята платформа Х, като коментира, че понякога казва толкова дълбоки неща, че хората ги мислят за глупави.

"И понякога казвам толкова глупави неща, че хората ги смятат за дълбоки", коментира още той.

Всъщност Мъск е известен с острия си език и екстравагадните си идеи, които не се притеснява да изразява в социалните мрежи. ОЩЕ: На погребението на Чарли Кърк: Мъск разговаря с Тръмп (ВИДЕО)

Sometimes I say things so profound that people that it’s stupid.



And sometimes I say things so stupid that people thinks it’s profound. — Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2025