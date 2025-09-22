На погребението на Чарли Кърк: Мъск разговаря с Тръмп (ВИДЕО)

Технологичният милиардер Илон Мъск присъства на службата в памет на убития десен активист Чарли Кърк, която се проведе в Глендейл, щата Аризона. В кадри, излъчени на живо по телевизията се видя как Мъск седна за кратко до президента Доналд Тръмп, разговаря с него, стисна му ръката и след това си тръгна. Той беше забелязан да разговаря с републикански политици и да маха на тълпата.

ОЩЕ: Илон Мъск може да стане трилионер

Влошени отношения

Мъск финансира президентската кампания на Тръмп с повече от 250 млн. долара и се превърна в доверен човек на републиканеца. До края на май Мъск ръководеше комисията на Тръмп за съкращаване на разходите, Департамента за правителствена ефективност, чрез който осъществи значителни съкращения и намаляване на работни места, което доведе до сериозна реакция срещу собственика на Tesla.

По-късно отношенията им се влошиха след спор, излязъл отчасти в публичното пространство, относно подкрепена от Тръмп бюджетна мярка. Мъск заяви, че Тръмп не би стигнал до Белия дом без неговата подкрепа и свърза президента с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

ОЩЕ: "Да не пречи на Тръмп": Мъск спира проекта си за нова партия в САЩ

По-късно Мъск призна, че някои от неговите коментари са били прекалени. През юли той обяви планове за създаване на собствена политическа партия, които все още не са се реализирали.

Оттогава Мъск ограничи политическата си дейност главно до споделяне на десни възгледи в социалната си медийна платформа "X", като се фокусира предимно върху управлението на Tesla.