На 114 години почина най-възрастният мъж в света (СНИМКА)

"Хуан Висенте Перес Мора влезе във вечността на 114 години. Този мъж, родом от Ел Кобре, донесе на Венецуела рекорд за дълголетие, присъден от Световните рекорди на Гинес", каза президентът Николас Мадуро в социалната мрежа Екс, известна преди като Туитър.

На 4 февруари 2022 г. венецуелецът, тогава на 112 години и 253 дни, официално беше признат за най-възрастния мъж в света, според сайта на Световните рекорди на Гинес.

Мора е баща на 11 деца и има 41 внуци, 18 правнуци и 12 пра-правнуци.

