Пауза на войната в Иран: Дипломацията ли е причината за решението на Тръмп?

Американският президент Доналд Тръмп е отложил значителна ескалация на военната си кампания срещу Иран на фона на усилията за възобновяване на дипломацията за отваряне на Ормузкия проток и дебати относно последиците от намаляващите запаси от боеприпаси, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на информация на запознати с въпроса американски представители. В петък американските въоръжени сили са били в готовност да нанесат масирана серия от удари срещу Иран, които е можело да продължат до две седмици, посочват служителите.

Причината: Запасите на САЩ за ПВО

Официални лица преценяват намаляващите запаси за противовъздушна отбрана САЩ се въздържаха от мащабна военна кампания, която е можело да продължи две седмици, заявиха официални лица, пише още изданието.

Белият дом е бил информиран за намаляването на запасите от генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете - според него ниските запаси не правят операцията невъзможна, но увеличават рисковете. Същевременно адмирал Брад Купър, който ръководи Централното командване, смята, че самото увеличение на ударите ще отслаби способността на Иран да изстрелва ракети, така че недостигът не е критичен.

Колко ракети за "Пейтриът" имат САЩ?

Според анализатори от Центъра за стратегически и международни изследвания, от началото на войната с Иран са използвани най-малко 1500 ракети-прехващачи „Пейтриът“ - САЩ разполагат с по-малко от 1000 останали бройки.

„Намалените запаси от боеприпаси създадоха риск в краткосрочен план. Война срещу силен противник като Китай би изразходвала боеприпаси с много по-бързи темпове от тази война“, предупредиха анализатори в априлски доклад. Междувременно Белият дом заяви, че публикуването на актуални данни за разходите за ракетите Patriot и Thaad би застрашило националната сигурност - именно заради големия брой използвани ракети-прехващачи. ОЩЕ: "Дава шанс на преговорите": Тръмп прекрати ударите срещу Иран, Техеран също спря атаките