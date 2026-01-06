"Не си играйте игрички с Тръмп": Държавният департамент на САЩ с предупреждение

Няколко дни след като американските разузнавателни агенции заловиха президента Николас Мадуро като част от военна операция във Венецуела, Държавният департамент на САЩ публикува апел в рускоезичния си акаунт в социалните мрежи. На черно-бялата снимка с големи букви пише, че не бива да се играят игрички с ръководителя на Белия дом. „Не си играйте игрички с президента Тръмп. Президентът Тръмп е човек на действието. Не знаехте ли? Сега знаете“, гласи снимката.

Интересното е, че Държавният департамент на САЩ публикува подобно съобщение и в профила в социалните мрежи X на персийски език. Вероятно то е било адресирано до иранските лидери.

Американската военна операция във Венецуела

По-рано секретарят на Пентагона Пийт Хегсет се подигра на ефективността на руските оръжия във Венецуела. Той отбеляза, че близо 200 американски войници са извършили нападение в Каракас и добави, че изглежда руската противовъздушна отбрана не се е представила „много добре“. Хегсет подчерта, че нито един американец не е бил убит по време на военната операция.

Анализатори от Института за изследване на войната отбелязаха, че Русия осъжда действията на САЩ във Венецуела, но изявленията са доста формулирани и стандартни. Реакцията на представители на Кремъл също остава доста сдържана. Според анализаторите това е така, защото Кремъл е принуден да балансира между запазването на доверието към себе си като партньор на други страни и добрия тон спрямо администрацията на Тръмп.

Според статия на NYT, Киев има смесени реакции към военната операция на САЩ, при която беше заловен венецуелският президент Николас Мадуро. Изданието отбелязва, че макар това да е удар по геополитическото влияние на Русия, то също така твърде много напомня на руската агресия срещу Украйна. В статията се добавя още, че украинският президент Володимир Зеленски е избягвал както директни критики, така и одобрение на действията на САЩ във Венецуела. Той обаче намекна за необходимостта от засилване на натиска върху Русия.