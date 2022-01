Неизправен отоплителен уред е предизвикал пожара, отнел живота на 19 души в Ню Йорк (ВИДЕО и СНИМКИ)

Апартаментът, където е избухнал пожарът, се намира на втория и третия етаж от 19-етажната сграда. Огънят не се е разпространил в други апартаменти, но гъст дим е изпълнил целия блок, тъй като вратата на опожарения апартамент е била оставена отворена. В резултат на това десетки хора в блока са се нагълтали с токсичния пушек.

Новият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс, който само преди седмица встъпи в длъжност, потвърди, че 19 души са загинали в пожара, избухнал във високата сграда с кафява тухлена фасада. Тя е построена през 1973 г. и в нея има 120 жилища за социално слаби хора. Адамс нарече станалото "неизмерима трагедия".

Това е втори голям пожар в САЩ за тази седмица. Дванадесет души, сред които 8 деца, загинаха в сряда в огнена стихия във Филаделфия, отново в жилища за социално слаби.

По-рано властите съобщиха, че около 60 души са пострадали при пожара в нюйоркския район Бронкс, от които 32 са хоспитализирани и са с опасност за живота. Сред загиналите има 9 деца. Това е най-смъртоносният пожар в Ню Йорк от три десетилетия.

Bronx *4th Alarm/10-77* Box 3162. 333 E 181st St off Tiebout Ave. Fire out the windows 19 story 150x75. People jumping from the upper floor windows pic.twitter.com/ieVwjojKyK