Ники Минаж хвана Доналд Тръмп под ръка: Аз съм му фен номер едно (ВИДЕО)

Ники Минаж отново предизвика бурни реакции, след като публично демонстрира подкрепата си за движението MAGA и президента Доналд Тръмп. Рап звездата се появи на срещата на върха Trump Accounts Summit във Вашингтон в сряда, 28 януари, където похвали новата инициатива за инвестиционни сметки за деца, родени в САЩ. "Вероятно съм фен номер едно на президента и това няма да се промени. Омразата и критиките изобщо не ме засягат — напротив, мотивират ме да го подкрепям още повече.", категорична бе Минаж. Тя добави, че няма да позволи Тръмп да бъде "тормозен", като подчерта, че зад него стои силна подкрепа и "Божия закрила".

Снимка: Getty Images

Проектът, известен като Trump Accounts, е част от законопроекта „One Big Beautiful Bill Act“ и предвижда всяко дете, родено между 1 януари 2025 г. и 31 декември 2028 г., да получи инвестиционна сметка с начална държавна вноска от 1 000 долара. Средствата ще се инвестират в широк борсов индекс, като годишните вноски са ограничени до 5 000 долара.

Още: "Подкуп от 75 млн. долара": Джими Кимъл осмя филма за Мелания

За даренията

Според CNBC, рапърката планира да дари между 150 000 и 300 000 долара за Trump Accounts. Още на 24 януари тя популяризира инициативата в социалната мрежа X, като я нарече "истинското значение на това да предадеш доброто нататък".

"Ранната финансова грамотност и финансова подкрепа за нашите деца ще им дадат огромно предимство в живота", написа Минаж. "В някои случаи те дори ще учат собствените си родители как да инвестират. Това ме прави много щастлива."

Снимка: Getty Images

Финансирането на сметките идва основно от донори, близки до Тръмп. Сред тях са и основателят на Dell Technologies Майкъл Дел и съпругата му Сюзън Дел, които през декември 2025 г. обещаха дарение от над 6 милиарда долара. Тръмп определи жеста като „един от най-щедрите в историята на страната“ и заяви, че и той лично ще се включи с дарения.

Още: Брус Спрингстийн атакува Тръмп с нова песен (ВИДЕО)

Появата на Минаж във Вашингтон далеч не е изолиран случай. Само месец по-рано, на 21 декември, тя закри годишното събитие AmericaFest на Turning Point USA заедно с Ерика Кърк, където отново изрази възхищението си от президента, припомнят от "People".