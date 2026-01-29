Брус Спрингстийн атакува Тръмп с нова песен (ВИДЕО)

Легендарният музикант Брус Спрингстийн посвещава новата си песен на хората в Минеаполис. В нея той критикува операцията за борба с незаконната имиграция, започната в града от президента на САЩ Доналд Тръмп. В текста на "Streets of Minneapolis" ("Улиците на Минеаполис") се пее за "град в пламъци, борещ се срещу огън и лед под ботуша на окупатор", който Спрингстийн нарича "частната армия на крал Тръмп".
Music legend Bruce Springsteen just released this incredible song
“Streets of Minneapolis”.
He wrote this song about Alex Pretti and Renée Good Saturday and recorded it yesterday.
Share it far and wide and play it… pic.twitter.com/BsjSPwZqmH
Музикантът съобщи, че е написал и записал песента в края на миналата седмица и я е издал като реакция на второто убийство на протестиращ гражданин в Минеаполис от агенти на федералните имиграционни власти.
"Посветена е на хората в Минеаполис, на нашите невинни съседи имигранти и е в памет на Алекс Прети и Рене Гуд", пише той, споменавайки имената на двете жертви.
Баладичната песен на Спрингстийн, построена върху мелодия от акустична китара и вокали и включваща соло с хармоника, завършва с възгласи "ICE Out!" ("Вън Бюрото за имиграционен и митнически контрол, АЙС!").
Заглавието е отглас от "Streets of Philadelphia" ("Улиците на Филаделфия"), титулната песен на филма от 1993 г. "Филаделфия" с Том Ханкс в главната роля.
Спрингстийн отдавна критикува президента, който, на свой ред, определи рок иконата като "прехвален" изпълнител. Последният сблъсък между тях бе миналата година, когато музикантът по време на турне в Англия, каза пред публиката, че Америка е "попаднала в ръцете на корумпирано, некомпетентно и изменническо правителство". Тръмп отговори с думите, че Спрингстийн е "залязващ рокаджия".