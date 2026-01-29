Брус Спрингстийн атакува Тръмп с нова песен (ВИДЕО)

Легендарният музикант Брус Спрингстийн посвещава новата си песен на хората в Минеаполис. В нея той критикува операцията за борба с незаконната имиграция, започната в града от президента на САЩ Доналд Тръмп. В текста на "Streets of Minneapolis" ("Улиците на Минеаполис") се пее за "град в пламъци, борещ се срещу огън и лед под ботуша на окупатор", който Спрингстийн нарича "частната армия на крал Тръмп".

Музикантът съобщи, че е написал и записал песента в края на миналата седмица и я е издал като реакция на второто убийство на протестиращ гражданин в Минеаполис от агенти на федералните имиграционни власти.

"Посветена е на хората в Минеаполис, на нашите невинни съседи имигранти и е в памет на Алекс Прети и Рене Гуд", пише той, споменавайки имената на двете жертви.

Баладичната песен на Спрингстийн, построена върху мелодия от акустична китара и вокали и включваща соло с хармоника, завършва с възгласи "ICE Out!" ("Вън Бюрото за имиграционен и митнически контрол, АЙС!").

Заглавието е отглас от "Streets of Philadelphia" ("Улиците на Филаделфия"), титулната песен на филма от 1993 г. "Филаделфия" с Том Ханкс в главната роля.

Спрингстийн отдавна критикува президента, който, на свой ред, определи рок иконата като "прехвален" изпълнител. Последният сблъсък между тях бе миналата година, когато музикантът по време на турне в Англия, каза пред публиката, че Америка е "попаднала в ръцете на корумпирано, некомпетентно и изменническо правителство". Тръмп отговори с думите, че Спрингстийн е "залязващ рокаджия".