Ники Минаж срещу Стивън Кинг и Кейти Пери: Как Тръмп раздели Холивуд?

Доналд Тръмп не се радва на подкрепата на много знаменитости. Но сега може да е доволен, защото рапърката Ники Минаж се появи на събитие на правителството в сряда, на което обяви, че е "най-голямата фенка на Тръмп". Рапърката промени отношението си на 180 градуса.

Минаж е най-добре продаваната изпълнителка в жанра. Тя е родена в Тринидад и Тобаго и пристига в САЩ, когато е на пет години. Аудиторията ѝ, която включва много чернокожи и представителите на ЛГБТИ общността, се шокира от нейните политически предпочитания.

Още: "Психопат" от сериала "Breaking Bad" призова за революция срещу Доналд Тръмп

Но това не се случва за първи път. Още през септември тя излезе на сцената заедно с Ерика Кърк, вдовицата на убития десен активист Чарли Кърк, и обяви, че Доналд Тръмп е "красив и елегантен". Съвсем различно беше отношението на Минаж през първия мандат на Тръмп, когато тя критикуваше масовите депортации. Самата тя е признавала, че е пристигнала в САЩ нелегално.

The Boss срещу Тръмп

Брус Спрингстийн, известен като The Boss, не за първи път пише песен с политически заряд. Рок музикантът е дългогодишен критик на Доналд Тръмп.

Още: Ники Минаж хвана Доналд Тръмп под ръка: Аз съм му фен номер едно (ВИДЕО)

След убийствата на Алекс Прети и Рене Гуд в Минеаполис той публикува парче с името "Улиците на Минеаполис". "Федералните престъпници на Тръмп удряха лицето и гърдите му. После чухме изстрели, а Алекс Прети лежеше мъртъв в снега", пее Спрингстийн. "Твърдяха, че е самозащита, сър. Просто не вярвайте на очите си." Накрая на парчето се чуват виковете на протестиращи, които скандират: "ICE вън!"

"Властта е във вашите ръце"

Певицата Кейти Пери призова съгражданите си към съпротива срещу действията на миграционните власти. "Властта е във вашите ръце", обяви тя в Инстаграм и посъветва последователите си да се обадят на своя сенатор, за да спрат отпускането на допълнителни средства към ICE.

Още: "Беше скучно": Тръмп с оправдания за подремванията си

Актрисата Глен Клоуз разкритикува администрацията на Тръмп и сподели, че се опасява от гражданска война. "Отдавна имам чувството, че има хиляди и хиляди американски граждани, чиито мазета са пълни с оръжия. Страхувам се, че ICE им дава претекст да натиснат спусъка", коментира тя в Инстаграм.

"Кралят на ужасите" Стивън Кинг не за първи път критикува Доналд Тръмп. "Алекс Прети беше убит", написа един от най-продаваните писатели в света. Той сравни действията на властите с нацистка Германия: "ICE е американското Гестапо."

Източник: "Дойче веле"

ICE is the American Gestapo.

— Stephen King (@StephenKing) January 23, 2026



