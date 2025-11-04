Ню Йорк избира кмет: Тръмп отправи заплаха към избирателите

В навечерието на изборите за кмет на Ню Йорк президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха към избирателите, пише вестник "Гардиън". "Спрете Зохран Мамдани или ще си платите. Ако кандидатът комунист Зохран Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк, е много малко вероятно да отпусна федерални средства, освен минимално необходимите, за моя любим първи дом", се казва в публикация на Тръмп в Truth Social.

Кой е Зохран Мамдани?

В рамките на само няколко месеца Мамдани се превърна от неизвестен никому кандидат във фаворит за кметския пост. Той нахлу на политическата сцена по-рано тази година с широка усмивка и комбинация от популярни видеоклипове в социалните медии и запомнящи се предизборни обещания.

Неговите обещания за супермаркети, управлявани от града, замразяване на наемите и безплатна грижа за децата, финансирана чрез увеличение на данъците за богатите, накараха паникьосани милиардери да се надпреварват да осигуряват финансова подкрепа на основния му съперник - Андрю Куомо.

Въпреки че Тръмп се опита чрез заплахите си да помогне на Куомо, няма съмнение, че ако Мамдани спечели, той би бил полезен политически опонент за Републиканската партия.

Влизането на президента в политически спор с кандидата за кмет е от полза и за двамата политици, пише вестник "Вашингтон пост". Тръмп се опитва да превърне Мамдани в олицетворението на екстремистката лява опозиция, докато обещанията на Мамдани да се противопостави на Тръмп му помагат да обедини скептично настроените към него демократи от дясното крило на партията срещу общия враг, отбелязва изданието.