Любопитно:

Демократи обвиняват Министерството на правосъдието на САЩ в изтриване на файл от досиетата "Епстийн"

21 декември 2025, 07:42 часа 690 прочитания 0 коментара
Демократи обвиняват Министерството на правосъдието на САЩ в изтриване на файл от досиетата "Епстийн"

По-малко от 24 часа след първото публикуване на документи, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, представители на Демократическата партия в Конгреса на САЩ обвиниха Министерството на правосъдието в изтриване на файл от публикувания архив, предадоха Асошиейтед прес и ДПА. Според публикация в социалната мрежа Х от набора от данни, достъпен за изтегляне от сайта на министерството, е била премахната снимка. На нея се виждат частично рамкирани фотографии. Една от тях е по-стара и показва настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп със съпругата си Мелания Тръмп в компанията на Епстийн и неговата дългогодишна довереница Гилейн Максуел. На друга фотография е изобразен бившият президент на САЩ Бил Клинтън, предаде АП. 

Още: Демократите в Конгреса на САЩ показаха нови снимки по делото "Епстийн"

Какво е изтрито?

Снимка: Getty images

Министерството на правосъдието първоначално не коментира обвиненията.

Още: Властите в САЩ започнаха публикуването на документи по делото "Епстийн"

Проверка на ДПА показа, че по-новата версия на първия публикуван набор от данни от събота съдържа най-малко 16 файла по-малко в сравнение с версията от петък следобед. Освен снимката, за която демократите твърдят, че липсва, в актуализирания архив вече не фигурират и някои изображения на стая с масажен стол. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Министерството на правосъдието отрича редакции в полза на Тръмп

След началото на публикуването на хиляди файлове в петък вечерта говорителка на Белия дом заяви, че настоящото правителство е „най-прозрачното“ в историята на Съединените щати.

От Министерството на правосъдието увериха, че файловете не са били променяни с цел защита на президента. Заместник-министърът на правосъдието Тод Бланш заяви пред Ей Би Си, че „нищо не е било задържано или редактирано по тази причина“.

Бланш отрече и твърденията, че е имало указания за редактиране на материали, свързани с президента, във връзка със скандала около Епстийн. „Президентът Тръмп още от самото начало ясно заяви, че очаква всички файлове, които могат да бъдат разкрити, да бъдат разкрити – и точно това правим“, допълни той.

Известно е, че Тръмп е познавал Епстийн, както показват архивни снимки. Към момента обаче няма индикации за замесеност на републиканеца в престъпленията, за които Епстийн беше обвинен. Самият Тръмп последователно е отричал подобни твърдения.

В публикуваните документи името на Тръмп се споменава епизодично, като според първоначалните оценки в материалите не се съдържа почти никаква нова информация за връзката между него и финансиста. Американският президент засега не е коментирал случая.

Още: Съдът нареди отваряне на тайните протоколи по делото "Епстийн" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Досиета САЩ Джефри Епстийн
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес