Обновиха списъка със загиналите във Венецуела

100 души са загинали по време на американската атака, която свали президента на Венецуела Николас Мадуро. Това обяви венецуелския министър на вътрешните работи Диосдадо Кабело, съобщи Reuters. Изданието отбелязва, че Каракас преди това не е публикувал точен брой, но армията е публикувала списък с 23 имена на загиналите. Венецуелски власти твърдят, че по-голямата част от охраната на Мадуро е била убита „хладнокръвно“, докато Куба твърди за смъртта на своите военни и разузнавателни служители във Венецуела.

Наранявания

Освен това, по време на американската специална операция съпругата на Мадуро, Силия Флорес, която беше задържана с него, е получила травма на главата, а Мадуро е бил ранен в крака, допълни още Кабело.

Американската операция

Припомняме, че рано сутринта на 3 януари 2026 г. Вашингтон проведе специална операция в Каракас, за да залови Мадуро и съпругата му. В столицата на Венецуела се чуха експлозии. Съединените щати бързо депортираха Мадуро на своя територия. В САЩ той е обвинен в наркотероризъм. Той се яви в американски съд в понеделник.

На 6 януари влиятелният републикански сенатор Линдзи Греъм посочи държавата, която скоро ще претърпи същата съдба като Венецуела: "Комунистическата диктатура в Куба няма шанс да оцелее след свалянето на Мадуро. Всичко свърши; само въпрос на време е".

