"Заплашиха да сварят дъщеря ми": Иранец разказва за протестите, БНТ твърди в 6:00 сутринта, че вървят мирно (ВИДЕО)

Продължаваща ескалация и големи епизоди на насилие и разрушения на протестите в Иран, които тръгнаха 4 дни преди настъпването на 2026 година. Снощи нещата стигнаха до нови висоти, макар че в сутрешната си новинарска емисия в 6:00 на 9 януари Българската национална телевизия да обяви, че през изминалата вечер протестите протекли мирно, имало обаче спиране на Интернет.
Още: Истинска революция в Иран: Стотици градове въстанаха, протестиращи палят правителствени сгради (ВИДЕО)
Добро обобщение на случващото се като визуален пример всъщност дава видеозапис на иранец, който разказва, че иранските сили за сигурност са му се обадили по телефона и са заплашили "да сварят жива" дъщеря му, ако той продължи да взема участие в протестите. Мъжът обаче е бесен, извън нормално проявявания страх - той е категоричен, че ще продължи да протестира, въпреки опасността за детето му:
“I’m ready to sacrifice my daughter for the Iranian people”— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026
A resident of Iran’s Khuzestan province said he received a phone call from Iranian security services with direct threats against his daughter.
According to him, the security forces promised to boil the child alive if… pic.twitter.com/n3HJLa2xYA
Множеството видеа в социалните мрежи, които извираха през цялата нощ, въпреки че иранските власти спряха Интернет доколкото им е технически възможно, показват апокалиптични картина. По неофициални данни е атакувана поредна база, на паравоенната организация "Басидж", която е част от структурите на Ислямската революционна гвардия:
A Basij base in Rasht, part of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps, has reportedly been overrun by protesters. With the nationwide communication blackout ongoing, verified details remain limited. Reports do indicate there is lots of shooting and gunfire exchanges in Tehran. pic.twitter.com/GZbLflq8Vq— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026
Иначе палежите на автомобили и на друга инфраструктура се превърнаха в нещо нормално - Още: Убийство с автомат: В Иран застреляха полицай при гонка с коли (ВИДЕО, 18+)
Protests in Iran continue into the night. In Yazd’s Imam Hossein Square, fresh footage has emerged. Journalist Ilia Hashemi confirms Starlink was used to bypass the nationwide internet blackout. pic.twitter.com/9WAe7ut18A— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026
New video's from Tehran show protesters still filling the streets as the blackout continues. The scale of unrest in the capital is not easing, with no visible presence of security forces in the footage. pic.twitter.com/tT0cO37Mfs— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026
New video's from Tehran show protesters still filling the streets as the blackout continues. The scale of unrest in the capital is not easing, with no visible presence of security forces in the footage. pic.twitter.com/tT0cO37Mfs— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026
In Tehran, footage shows police equipment in flames as protestors take over the streets. In Yazd, regime vehicles are also burning. In Kashan, a Basij base is reportedly on fire with protesters chanting “Javid Shah.” pic.twitter.com/5QapludFyW— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026
In Tehran, footage shows police equipment in flames as protestors take over the streets. In Yazd, regime vehicles are also burning. In Kashan, a Basij base is reportedly on fire with protesters chanting “Javid Shah.” pic.twitter.com/5QapludFyW— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026
ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив