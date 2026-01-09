Любопитно:

"Заплашиха да сварят дъщеря ми": Иранец разказва за протестите, БНТ твърди в 6:00 сутринта, че вървят мирно (ВИДЕО)

09 януари 2026, 06:35 часа 191 прочитания 0 коментара
"Заплашиха да сварят дъщеря ми": Иранец разказва за протестите, БНТ твърди в 6:00 сутринта, че вървят мирно (ВИДЕО)

Продължаваща ескалация и големи епизоди на насилие и разрушения на протестите в Иран, които тръгнаха 4 дни преди настъпването на 2026 година. Снощи нещата стигнаха до нови висоти, макар че в сутрешната си новинарска емисия в 6:00 на 9 януари Българската национална телевизия да обяви, че през изминалата вечер протестите протекли мирно, имало обаче спиране на Интернет.

Още: Истинска революция в Иран: Стотици градове въстанаха, протестиращи палят правителствени сгради (ВИДЕО)

Добро обобщение на случващото се като визуален пример всъщност дава видеозапис на иранец, който разказва, че иранските сили за сигурност са му се обадили по телефона и са заплашили "да сварят жива" дъщеря му, ако той продължи да взема участие в протестите. Мъжът обаче е бесен, извън нормално проявявания страх - той е категоричен, че ще продължи да протестира, въпреки опасността за детето му:

Множеството видеа в социалните мрежи, които извираха през цялата нощ, въпреки че иранските власти спряха Интернет доколкото им е технически възможно, показват апокалиптични картина. По неофициални данни е атакувана поредна база, на паравоенната организация "Басидж", която е част от структурите на Ислямската революционна гвардия:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Иначе палежите на автомобили и на друга инфраструктура се превърнаха в нещо нормално - Още: Убийство с автомат: В Иран застреляха полицай при гонка с коли (ВИДЕО, 18+)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Техеран Иран война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес